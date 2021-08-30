Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Galatasaray'a: 1 milyon 200 bin euromuzu ve 506 bin 275 liramızı son kuruşuna kadar ödesinler; yalan yere hiç kıvırmasınlar

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Galatasaray ile yaşanan anlaşmazlıkla ilgili açıklamalar yapan Kıran, "Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit." dedi. Galatasaray Kübünü'ne seslenen Başkan Kıran, "1 milyon 200 bin euromuzu ve 506 bin 275 liramızı son kuruşuna kadar ödesinler; yalan yere hiç kıvırmasınlar" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'da başkan Tahir Kıran, basın mensuplarının karşısına geçti. Kıran, Oğulcan Çağlayan transferi sürecinde Galatasaray ile yaşanan krize ilişkin olarak açıklamalar yaptı. İşte Kıran'ın basın toplantısından öne çıkanlar:

"Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem"

"Biz herkese dost elini uzattık. Biz kimseyle savaşmak istemediğimizi söyledik. Fakat hakkımız yenmek istendiğinde de savaştan kaçmayız. Buna cesaretimiz de yüreğimiz de var. Rizespor'un hakkını kimseye yedirmem! Bu kadar basit. Oğulcan Çağlayan, Rizespor'u yüz üstü bırakarak çekip gitti. Biz bahane üretmeden çözümün anahtarı olacağımızı söyledik. Hep çözümden yana olduk. Yargının devam ettiği bu dönemde açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz sessizliğimizi koruduk. Ortamı yumuşatmaya çalıştık. Tüm iyi niyetime rağmen, bizim gibi yeni seçilmiş olan Sayın Burak Elmas ile Kulüpler Birliği'nde karşılaştığımda konuyu tatlıya bağlamak için ilk adımı attım. Sorunun çözümü için görüşmelere başladık. Biz ilk görüşmede anlaşma sağladık. Sonrasında önümüze sunulan sözleşme Sevr Antlaşması gibiydi. Biz bunu kabul etmedik. Konuştuklarımız dışında yeni maddeler eklenmişti. Böyle bir kulüp yönetme şekli yok. 1 milyon 200 bin euromuzu ve 506 bin 275 liramızı son kuruşuna kadar ödesinler. Yalan yere hiç kıvırmasınlar."

"Galatasaray'a yakışmıyor"

"Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Bu, Gaatasaray'ı yönetenlere yakışmıyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir, tamamen şov yapıyor. Bir bardak suda fırtına kopartıyor. Ben sayın Burak Elmas'ı 4 kez aradım kendisiyle görüşemedim. Ertesi gün lütfedip beni aradı ama konuşacak bir şey olmadığı için bu kez de ben telefonunu açmadım. Ardından bana mesajlar attı, hepsi duruyor."

"Fatih Terim hocamı iyi tanırım"

"Fatih Terim hocamızla dostluğumuz var. Düşünce yapısını ve azmini iyi bilirim. Hocamızın da dediği gibi 15 dakikalık görüşmeyle biz anlaşmayı sağlamıştık. Ama nasıl bozuldu? Buna bir baksınlar. Hocamı iyi tanırım. İstediği zaman bir takımı nasıl coşturduğunu biliyorum. Futbolcuların gözlerinden nasıl alev fışkırtabildiğine bizzat şahit oldum. Konu Rizespor'un menfaatleri olduğu zaman bırakın kolumu, kafamı ortaya koymaktan çekinmem."

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