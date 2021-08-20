Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Tahkim Kurulu aleyhine açtığımız davalardan feragat etmemiz istendi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Oğulcan Çağlayan transferi için Rizespor ile yaşananlara ilişkin, "Rizespor'un avukatından bize gelen protokolden bize perşembe gününe kadar imzalanması gerektiği bilgisi geliyor ama cuma günü de imzalanabilir. Sözleşmedeki bir madde bizi şaşırttı. Rizespor'la karşılıklı davamız var. Tahkim Kurulu aleyhine yaptığımız davalardan feragat yapmamız istendi. Federasyon ve Tahkim Kurulu da işin içinde" diye konuştu.

Burak Elmas, GSTV'deki Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Oğulcan olayı sadece Rizespor ile Galatasaray arasındaki durum değil, Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum. Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, Galatasaray'a diz çöktürme çabası var."

"Bazı isimler bunu kan davası haline getirmişler"

"Rizespor'da yeni bir yönetim geldi. Sayın Tahir Kıran'a camiadan büyük bir baskı var. Rizespor'la ilişkimizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Bazı isimler bunu kan davası haline getirmişler. Bu baskıyı da Rizespor'a baskı yapıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi.



Kişilere bir suç duyurusunda bulunduk. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verdik. Burada amacımız oyuncumuzu bir an önce sahaya döndürmek."

"Tahkim Kurulu aleyhine açtığımız davalardan feragat etmemiz istendi"

"Bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Rizespor'un avukatından bize gelen protokolden bize perşembe gününe kadar imzalanması gerektiği bilgisi geliyor ama cuma günü de imzalanabilir.

Sözleşmedeki bir madde bizi şaşırttı. Rizespor'la karşılıklı davamız var. Tahkim Kurulu aleyhine yaptığımız davalardan feragat yapmamız istendi. Federasyon ve Tahkim Kurulu da işin içinde."