-Rize'nin evleri İtalya'da tez konusu oldu RİZE (A.A) - 01.12.2011 - Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan bir vatandaşın dönen çardak ve kayaya çelik halatlarla bağladığı ev, İtalya'da yüksek lisans yapan Türk öğrencinin ''sıra dışı peyzaj mekanları'' tezine konu oldu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Peyzaj Mimarlığı Fakültesi mezunu olan ve İtalya Politechico Di Milano Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi gören Özden Kaya, Karadeniz'deki ilginç yapıları tez yapma fikrini İtalyan hocalarına sundu. Tez konusuna olumlu cevap almasının ardından Rize'ye gelen Kaya, Karadeniz'deki ilginç yapıları bir araya getirmek için çalışmalarına başladı. ''Sıra dışı peyzaj mekanları'' adını vereceği tezin İtalya'da ilginç bulunacağına inandığını söyleyen Kaya, ''Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu ile birlikte Güneysu ilçesinde yaşayan Bilal Atasoy'u ziyaret ederek kendisine çalışmamızdan bahsettik. Kendisi olumlu karşıladı. Biz de tezimizle ilgili olarak kayalara çelik halatlarla asılan 15 metre uzunluğundaki ev ile rüzgarda dönen çardağı inceleyerek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çalışmaların sonunda tezimi sunacağım'' diye konuştu.