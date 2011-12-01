T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rize'nin evleri İtalya'da tez konusu oldu RİZE (A.A)

01 Aralık 2011 20:48

-Rize'nin evleri İtalya'da tez konusu oldu RİZE (A.A) - 01.12.2011 - Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan bir vatandaşın dönen çardak ve kayaya çelik halatlarla bağladığı ev, İtalya'da yüksek lisans yapan Türk öğrencinin ''sıra dışı peyzaj mekanları'' tezine konu oldu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Peyzaj Mimarlığı Fakültesi mezunu olan ve İtalya Politechico Di Milano Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi gören Özden Kaya, Karadeniz'deki ilginç yapıları tez yapma fikrini İtalyan hocalarına sundu. Tez konusuna olumlu cevap almasının ardından Rize'ye gelen Kaya, Karadeniz'deki ilginç yapıları bir araya getirmek için çalışmalarına başladı. ''Sıra dışı peyzaj mekanları'' adını vereceği tezin İtalya'da ilginç bulunacağına inandığını söyleyen Kaya, ''Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu ile birlikte Güneysu ilçesinde yaşayan Bilal Atasoy'u ziyaret ederek kendisine çalışmamızdan bahsettik. Kendisi olumlu karşıladı. Biz de tezimizle ilgili olarak kayalara çelik halatlarla asılan 15 metre uzunluğundaki ev ile rüzgarda dönen çardağı inceleyerek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çalışmaların sonunda tezimi sunacağım'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24