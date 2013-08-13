Rizeli ‘uçan hacı’ tıklanma rekorları kırıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi üzerinde kurulan Laz usulü zipline 7 den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Fırtına Deresi'nde zipline yaparken fotoğraf çektiren 80 yaşlarında ki “Laz Hacı” lakaplı bir kişinin fotoğrafı paylaşım rekorları kırıyor.

‘Laz işi zipline’

Bölgede kurulan sistemde heyecan arayan turistler ve halk çelik halatlar vasıtası ile 20 metre yükseklik ve 75 metre uzunlukta uçmanın keyfini yaşıyor. Zipline tutkunları, başlangıç ucu, bitiş ucundan daha yüksek iki yer arasında gerilen çelik halat üzerine, tırmanma kemerleri ile bağlanarak, yer çekimi yardımı ile kayıyor. Güvenlik kemeri ile bağlanan kişi, çelik halat yardımıyla vadinin karşı yakasına geçiyor, daha sonra aynı yolu izleyerek başladığı yere dönüyor.