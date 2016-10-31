Rizeli gençler 4 milyon liralık ödül için Gürcistan'da Adil Öksüz'ü arıyor

Zekeriya Öz, Celal Kara ve Adil Öksüz’ün Gürcistan’a kaçtığı ve Tiflis’te tutuklu olduğu iddialarını değerlendiren Acara Özerk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Zurap Pataradze, "FETÖ’cülerin huzurumuzu kaçırmasına izin vermeyiz" dedi. Rizeli bir grup genç ise İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesine koyduğu Adil Öksüz'ün başına 4 milyon lira ödül konmasından sonra bölgeye gittiği belirtiliyor.

Firari ilahiyatçı Adil Öksüz'ün Fethullah Gülen'i darbe girişiminden önce ziyaret ettiği anları yansıtan video ortaya çıkmıştı:

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberi şöyle:

Ergenekon kumpas davasının savcısı Zekeriya Öz ile 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Celal Kara'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Gürcistan'ın Acara Özerk Bölgesi'ne giriş yaptığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Darbe gecesinde Akıncı Hava Üssü'nde bulunduğu saptanan FETÖ'nün Genelkurmay İmamı Adil Öksüz'ün de Gürcistan'da olduğu iddia edildi. Acaristan Özerk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Zurap Pataradze, “Bu kişilerin burada oldukları Türk basınında yer alıyor ama benim burada olduklarından haberim yok” dedi.

Türkçe konuşan başkan

Seçimlerde büyük bir oy farkıyla iktidara gelen Acara Özerk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Pataradze, tam bir “Türk dostu” olarak biliniyor. 2,5 yıl Gürcistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, bir yıl Ankara Büyükelçiliği görevinde bulunan Pataradze, 3 yıl da Kazakistan ve Kırgızistan Büyükelçiliklerinde bulundu. Eşi Dr. Sofio Bakuridze ile birlikte korumasız dolaşan Devlet Başkanı, ülkelerinin Avrupa'nın “en güvenli 3. ülkesi” olduğunu söyledi. Türk kültürüyle, mutfağının da Gürcistan'la önemli benzerlik oluşturduğunu kaydeden Zurap Pataradze, şunları söyledi: “ Türkiye ile Gürcistan arasında vize yok.

Vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarını gösterip giriş-çıkış yapabiliyor. Nasıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nüfus cüzdanını gösterip gidiliyorsa, ülkemiz için de bunlar geçerli. O yüzden sınır kapılarımız çok hareketli. Bu ticareti de artırdı. Sınır kapılarında geçişler bizim tarafımızdan daha kolay. Türkiye tarafında denetimler ve bilgisayar sistemindeki arızalar nedeniyle geçişler uzuyor.”

Olağanüstü talep olmadı

FETÖ'cü kaçakların ülkesinde görüldüğü yolundaki haberlerle ilgili olarak, “O kaçakların burada olduğundan benim haberim yok. Burada yakalandığı, Tiflis'e götürüldüğünü de bilmiyorum” diyen Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Türkiye'nin bizden olağanüstü hiçbir talebi olmadı. Acara küçük bir cumhuriyet. Toplam nüfusumuz 400 bin civarında. Burası huzurlu bir yer. Bunun bozulmasına da fırsat vermeyiz. Küçük bir yerde meydana gelen olaydan hemen herkesin haberi olur.”

Türkiye'de yakın dostları var

Sözcü'nün görüştüğü Devlet Başkanı Zurap Pataradze, TÜTAV Başkanı Kemal Baytaş, bu ülkede önemli yatırımları bulunan işadamı Erol Aksoy'un yanı sıra Danıştay Üyesi Hayrettin Kadıoğlu, Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Korkut Ersoy ve yazarımız Saygı Öztürk keyifli bir sohbet yaptı.

Rizeli gençler ödül için Adil Öksüz'ün peşinde

Darbe gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Adil Öksüz'ün Gürcistan'a kaçtığı iddia ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesine koyduğu Adil Öksüz'ün başına 4 milyon lira ödül kondu. Rize'den bir grup gencin de bölgeye gittiği belirtiliyor.