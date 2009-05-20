Rizeli çift de kontrol altında

Domuz gribi virüsü taşıyan Irak asıllı ABD'li yolcu ve eşiyle birlikte aynı uçakta seyahat eden Rizeli çift, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tedbir amacıyla gözlem altında tutulmaya başlandı.



Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, 14 Mayıs 2009 Perşembe günü ABD'den kalkıp Amsterdam aktarmalı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Irak asıllı ABD'li yolcu ve eşinde domuz gribi olarak bilinen A/H1N1 virüsüne rastlanılmasının ardından aynı uçakta seyahat eden Rizeli çiftin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğunu açıkladı.



Alınan kan örnekleri ve yapılan muayenelerinde domuz gribi virüsüne rastlanılmadığını ifade eden Dr. Tepe, çiftin tedbir amaçlı 7 gün süreyle gözetim altında tutulduğunu ve yarın bu sürenin sona ereceğini kaydetti.



Limanda domuz gribi önlemi



Dr. Mustafa Tepe, Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de domuz gribi virüsüne karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



``Rize limanından doğrudan yabancılar giriş yapıyor. Bu nedenle liman sahasında sahil sağlık istasyonu oluşturduk. Buradaki ekiplerimiz, limana yanaşacak gemilerle telsiz irtibatına geçiyor. Gemilerin kalkış yaptığı ve uğradığı limanların bilgisi alınıyor. Bu limanların bulunduğu ülkelerde domuz gribi olup olmadığı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) sürekli güncellenen resmi internet sitesinden kontrol ediliyor. Ayrıca gemide grip olan personel olup olmadığı soruluyor. Böyle bir durum varsa görevlilerimiz gemiye çıkıp gerekli muayeneyi yapıyor. Hastanelerimizde de gelebilecek vakalara karşı tüm önlemleri aldık'' dedi.



Dr. Tepe, Rize'de domuz gribi virüsüne rastlanılmadığını belirterek, halkın kamuoyunda dolaşan söylentilere kulak asmamasını istedi.

