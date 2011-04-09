Rize'den ilginç bir yapı daha

T24 - Rize’nin Güneysu İlçesi Gürgen Köyü’nde yaşayan 80 yaşındaki Bilal Atasoy, yıllar önce çelik halatlarla kaya yamacına asarak inşa ettiği 6 metrekarelik tek odalı evi yetersiz bulunca büyütmeye karar verdi. Yine eşi benzeri görülmemiş bir uygulamaya imza atan Atasoy, "Bu ancak Rize’de olur" dedirtecek şekilde yamaca asılı evine ilave çelik halatlar kullanarak 3 oda daha ekledi.







Bilal Atasoy, 8 yıl önce kendine ait arazideki büyük bir kaya kütlesini oyarak 2 çelik kiriş yerleştirdi ve bunun üzerine de yaklaşık 6 metrekare büyüklüğünde, balkonu da olan bir ev inşa etti. Bilal Atasoy, evi sağlama almak için de çelik halatlarla kaya yamacına bağladı.

Ancak bu yıl tek odayı yetersiz bulan Atasoy, evi genişletmeye karar verdi. İşe koyulan Atasoy, tek odalı evine 3 ahşap oda daha ilave etti. Böylece evin 3 metre olan uzunluğu da 15 metreye çıktı. İlginç ve benzeri bulunmayan çelik halatlarla asılı ev, arazinin alt tarafındaki evlerin üzerine kadar uzadı.





Evi 400 metre çelik halatla kayaya bağladı

Evin güvenliği için çaba harcayan Atasoy, kaya kütlesine 30 farklı yerde açtığı yaklaşık 40 santimetrelik deliklere yerleştirdiği demir çubuklara evin uç kısmını çelik halatlarla bağladı. Yaklaşık 400 metre çelik halat kullanan Bilal Atasoy, halatların zaman içinde gevşeyebileceğini düşündü, bunun için de çelik halatları belirli sürelerde gerginleştirecek bir sistemi de devreye soktu.



'Kimsenin yaptığı işi yapmam'

İlginç ve bir benzeri olmayan eviyle gurur duyduğunu anlatan Atasoy, "Evin zeminle irtibatı yok. Zaten olsa o evde kalmam. Evim havada olacak. Tek odalıydı, 3 oda daha ekledim, 4 odalı ev yaptım. Uzunluğu 15 metreye çıktı. Ben maceracı biriyim. Kimsenin yaptığı işi yapmam. Bir işin harika olması için eşi benzerinin olmaması lazım. Kafamdan bir proje üretirim, onu yaparım" dedi.





Hedefi helikopter yapmak

Bu sıralarda yeni bir proje üzerinde çalıştığını da ifade eden Atasoy, "Yeni projem helikopter yapmak. Projesi hazır ama para bulmam lazım. Pedallar ayaklar çevrilecek, üstte pervane dönecek. Ben de uçacağım. Rize’nin üzerinde uçacağım, herkesi selamlayacağım" diye konuştu.





Rize’deki ilginç yapılar

Labirent gibi üst geçit

Bilindiği gibi Rize, sıra dışı yapıları ile biliniyor. Bunlardan birini Rize Belediyesi inşa ettirdi. Kent merkezinde, altından bir cadde ile dört şeritli karayolu geçen yaklaşık 300 metrelik yaya üst geçidi yapıldı. Hizmete girmesinin ardından üst geçidi çok karmaşık bulan ve "Labirent gibi" değerlendirmesi yapan Rizeliler, geçide yollara konulduğu gibi yön levhası konulmasını istedi.



8 kat merdivenle çıkılan 8 katlı apartman

Çok dikkat çeken ve medyaya konu edilen bir ilginç yapı da, müteahhit Yakup Güngör’ün inşaa ettiği ve girişine ulaşabilmek için 8 kat merdivenle çıkılabilen 8 katlı apartman oldu. Müteahhit Güngör, binanın girişine ulaşmak için çevresindeki arazi sahipleri ile anlaşmazlığa düşünce, benzeri pek görülmeyen bir uygulamaya imza attı. Güngör, binanın arka tarafına 8 katlı ve 164 basamaklı merdiven inşa etti. Apartmana girebilmek için vatandaşlar 164 basamaklı ve 8 katlı merdiveni çıkmak zorunda kaldı.



Evin bir yarısı 3 katlı bina, diğer tarafı odunluk

Bir ilginç yapı da Rize’nin Pazar İlçesi’nde inşa edildi. İki kardeşe ait 120 metrekarelik baba evi, çocukları tarafından ortadan ikiye bölünerek paylaşıldı. Kendilerine düşen evin 60 metrekarelik bölümünü yıkıp yandaki arazileri de kullanan bir kardeşin çocukları, 3 katlı bina inşa ederken, kuzenleri de evin geri kalan bölümünü odunluk olarak kullanmaya başladı. Yarım bir eski eve bitişik inşa edilen 3 katlı bina ilginç bir görüntü oluşturdu.



İlginç hükümet konağı inşaatında tadilat yapıldı

Güneysu İlçesi’nde ise, inşa edilen Hükümet Konağı binasında Kaymakamlık makamının yer alacağı üst katındaki taşıyıcı kolonların zeminden sadece 185 santimetre yüksekten geçmesi, koridorları birbirlerine bağlayan geçişlerin yüksekliğini de sınırladı. 1.85 metre boyundaki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmete açması beklenen binada, zemin kaplaması ve sıva sonrasında geçişlerin yüksekliğinin 175 santimetreye kadar inebileceği fark edilince, çalışma durduruldu ve proje tadilatına gidildi.