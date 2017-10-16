T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rize'de sele kapılan kişi kayboldu

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, derede arama çalışması başlattı

16 Ekim 2017 18:42

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dere kenarında odun toplarken sağanak nedeniyle seviyesi yükselen suya düşen kişi kayboldu.

NTV'nin haberine göre, ilçedeki Çağlayan Deresi'nin kenarında odun toplayan Yüksel Çabuk (53), şiddetli yağış sonrası su seviyesinin yükselmesiyle birlikte suya düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, derede arama çalışması başlattı.

Bu arada, şiddetli yağış nedeniyle il genelindeki bazı derelerde su seviyesinin yükseldiği, yer yer küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı öğrenildi.

ETİKETLER

Rizeselkayboldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24