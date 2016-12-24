Rize'de 11 yıl önce kaldırılan Atatürk heykeli de kayıp!

Heykeltıraş Metin Yurdanur'un Cumhuriyet’in 75. yılı adına yaptırdığı Atatürk Anıtı'nın 2005 yılında söküldüğü ve kayıp olduğu öğrenildi.



AKP'li Rize Belediyesi, önceki gün meydan yenileme çalışması gerekçesiyle Atatürk heykelini söktü.



Heykel dün valilik önüne yerleştirildi. Bu durum büyük tepki topladı. Rize Valiliği önünde daha önce bulunan Atatürk heykelinin akıbeti ise tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre; Rize Valiliği'nin talebi üzerine tören alanına 1998 yılında heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından ‘Cumhuriyet'in 75. Yılı Anıtı' yapılmıştı.



Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamaları kapsamında açılışı yapılan anıtta, Atatürk ve ellerinde bayrak ve meşale taşıyan iki genç yer alıyordu. Ancak 2004-2005 arasında otopark yapımı için sökülen anıt kayboldu.

Valilik: Anıtı kimin kaldırıldığını bilmiyoruz

Mimarlar Odası Rize Temsilcisi Mustafa Mahmutoğlu konuyla ilgili Rize Valiliği, belediye ve ilgili kurumlarda araştırma yaptıklarını ancak kimsenin anıttan haberi olmadığını söyledi. Mahmutoğlu, “Anıtı kimin kaldırdığını bilmiyoruz” dedi. Yurdanur ise resmi yazıyla Rize Valiliği'ne başvurarak anıtın akıbetini soracağını söyledi.