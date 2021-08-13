Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak nedeniyle şelale taştı, heyelan nedeniyle yollar kapandı

Rize'de etkili sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde bazı noktalarda heyelanlar meydana gelirken, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi de taştı.
Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda, hasar oluştu. İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki yan derelerin taşması sonucu ise çeşitli alanlarda heyelanlar meydana geldi.
Beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makinesi destekli kapanan yollarda çalışmalarını yürütürken, bölgede yağmur da etkisini sürdürüyor. (DHA)