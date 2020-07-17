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Koronavirüs

Rize'de vaka sayıları hızla arttı; Vali, artışın nedenini açıkladı

17 Temmuz 2020 23:13

Rize Valisi Kemal Çeber, kentteki Koronavirüs vaka sayısında hızlı bir artışın yaşandığını dile getirirken, 10-15 güne öncesine kadar her şeyin normal seyrettiğini ancak yeni vaka sayısının 70'e çıktığını söyledi. Vali, artışın nedeni olarak düğün ve cenazeleri gösterdi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Rize Sağlık İl Müdürlüğü, bir hafta önce kentte Koronavirüs vaka sayısının 50 olduğunu açıklarken, normalleşme ile birlikte 'rahat ve korkusuzca' sokaklara inilmeye başlandığını belirtmişti.

Bir hafta sonra rakamın 70’e çıktığını ifade eden Vali Çember, şöyle konuştu:

"10-15 gün evveline kadar çok da rahattık. Ama son 10-15 gün bir hareketlenme var. Bu vesileyle yeniden bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere tedbirlere aynı yoğunlukta devam edeceğiz. Hasta sayımız bugün itibariyle 70'leri buldu.

Elhamdülillah bütün hastalarımızın durumu iyi olsa da bu durum sayısal anlamda bizi rahatsız eden bir durum. Özellikle analizlerimizde düğünlerin ve cenazelerin önemli rol oynadığını görüyoruz.

Birkaç somut örneği de biz görüntüleriyle yaşadık. Özellikle bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yeniden pandemi sürecinde sayıları çok hızlı bir şekilde aşağıya çekeceğiz."

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