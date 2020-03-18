Rize'de umreden dönen 500 kişi hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmedi

Umreden Rize’ye gelen yaklaşık 500 kişinin sağlık kontrolünden geçirilmeden evlerine gönderilmesi tartışma yarattı. Koronavirüs salgınından korunma için alınan önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca umreden dönenlerin 14 gün evlerinden çıkmamasını ve ziyaretçi kabul etmemelerini istedi. Ancak bu uyarılara rağmen Rize’de Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin umreden dönen bir kişiyi evinde ziyaret ederek fotoğrafını paylaşması tartışma yarattı. Rize Tabip Odası Başkanı Turgay Hasanoğlu, “Umreden gelenler karantinaya alınmalıydı. İş işten geçti” dedi.

Rize İl Müftülüğü, umreden dönenlerin sağlık kontrolünden geçirilmediklerini doğrularken, siyasi parti temsilcileri de neler yapıldığı konusunda kamuoyunun acilen bilgilendirilmesini istedi.

Müftülük: Umrecilerle diyalog içindeyiz

Evrensel’den Gencağa Karafazlı ve Doğancan İlek’in haberine göre Rize İl Müftü Vekili Naci Çakmakçı olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Şubat ve mart ayları arasında 500’e yakın vatandaşımız Rize’den umreye gidip döndü. Bunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rize Valiliğimiz ile ortak bir çalışma içerisindeyiz. Sağlık kontrollerini yaptırmaları konusunda kendilerini sürekli bilgilendiriyor ve evden çıkmamaları konusunda uyarıyoruz. Bu vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir karantina uygulaması mevcut değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve valiliğimizin direktifleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşlarımızı konu hakkında bilgilendiriyor ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu sorun tüm toplumumuzun ciddi bir sağlık sorunudur, bu nedenle hep birlikte ortak çalışmalarla bu işin üstesinden gelmeye çalışacağız” diyerek Rize’de umreden gelenlerin sağlık kontrolünden geçirilmediğini doğruladı.

Rize Vali Yardımcısı ve Koronavirüs Koordinasyon Başkanı Ahmet Dalkıran da umreden dönen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirilmeden evlerine gönderildiğini kabul ederek, umreden dönenlerle sürekli diyalog içerisinde olduklarını söyledi.

Tabip Odası Başkanı Hasanoğlu: Durum ciddi

Rize Tabip Odası Başkanı Dr. Turgay Hasanoğlu da umreden dönenlerin karantina altına alınmamasına tepki göstererek şunları söyledi: “Umreden gelenlerin doğrudan karantina altına alınması sağlanmalıydı. Bu yapılmadı, dolayısıyla iş işten geçti. Çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu vatandaşlarımızın arasında virüs kapmış olan bir hastamız varsa bunlar zaten ev ev gezmiş, dolaşmış, ziyaretçi kabul etmiş, alışveriş yapmış, sosyal ilişkilerini sürdürmüş. Sonuç olarak bu durumda mevcut virüsü başkalarına da bulaştırmıştır. Bu saatten sonra Rize’deki panik havasından kurtulmak, kamuoyunu rahatlatmak için yapılması gereken bir tek şey var o da bu vatandaşlarımızın kaldığı yerleri tek tek tespit ederek, eğitim verilerek evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmak, varsa hasta olanlar tespit edilerek testleri yapılıp kontrol altına alınmalarını sağlamak gerekir.”

"Uçaktan indikleri gibi kontrol edilmeliydiler"

Rize Tabip Odası Eski Başkanı Uzman Psikiyatrist Dr. Zelkif Akgül de şunları söyledi: “Bilindiği gibi umreden dönen yaklaşık 500 vatandaşımız hiçbir kontrolden geçirilmeden evlerine gönderilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada ise yetkililerin açıklamalarına göre bu vatandaşların bilgilendirildiği, evlerinde kontrol altında tutuldukları söyleniyor. Bu, çok geç kalınmış bir uygulamadır. Bu vatandaşlar uçaktan indiklerinde kontrol altına alınmalıydı. O önemli denilen süre içerisinde gözlem altında tutulmalıydılar. Ardından testler ve koronavirüs tedbirleri konusunda eğitilerek evlerine gönderilmeliydiler. Fakat bu yapılmadı, geç kalındı. Şimdi ise Rize’de ciddi bir panik havası var. Duyuyoruz bazıları ise telefonla sağlık yetkililerini arayarak ateşi çıktığını ne yapması gerektiğini soruyorlar, bu tam bir skandaldır.”

CHP: Biz de soruyoruz

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize’de umreden dönen 500 kişinin karantinaya alınmamasına dair “Soruyoruz ve merak ediyoruz” diyerek şunları belirtti: “Yetkililer umreden Rize’ye 500 vatandaşın geldiğini söylüyor. Peki, bunlarla ilgili yapılan işlemler nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuda sürekli uyarılarda bulunuyorlar. Peki, Rize’de bu uyarılara karşı neler yapılıyor? Bunları bilmek bizim en doğal hakkımızdır. Şu anda Türkiye genelinde yaşananları hep birlikte gözlüyor ve izliyoruz. Bu bir partinin sorunu değil, bu sorun karşısında sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, siyasi partiler ve ilin sorumlularıyla birlikte ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınıp halkımızı bilgilendirme sorumluluğu içerisinde çalışmalıyız. Umuyoruz bu anlayış içerisinde, geldiğimiz bu noktadan sonra ilimizin sayın Valisi de bu ortak çalışma anlayışımız içerisinde bizlerle istişarede bulunur biz de sunulması gereken katkıları insan sağlığı için sunarız.”

İyi Partili: Bu siyasi parti meselesi değil

İyi Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık Akyıldız da Rize’ye umreden gelenlerin daha fazla zaman kaybedilmeden karantina altına alınması gerektiğini ifade ederek, “Bu bir siyasi parti meselesi değildir. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Bu yüzden yetkililer, STK ve siyasi partilerin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunması gerekiyor” diye konuştu.