Rize’de düğünlere saat kısıtlaması geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tüm Türkiye’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından Rize Valisi Kemal Çeber, Rize özelinde yeni önlemlerin alındığını dile getirerek düğün saatlerinin 2 saate düşürülmesi noktasında çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bugün il merkezindeki denetimleri yerinde inceleyen Çeber, denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, “Önümüze verileri koyduk, 'Düğünlerimizi 2 saatle sınırlandıralım' dedik. Şimdi arkadaşlarımız onunla alakalı çalışma yürütüyor. Düğünlerde ikramı kaldırıyoruz. Düğünlerde ikramın bu süreci tetiklediğini somut olarak gördük'' şeklinde konuştu.