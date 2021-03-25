Rıza Türmen’den yeni kitap: Daha parlak bir gelecek belki sandığımızdan daha yakın, biz görmüyoruz…

T24 Kültür Sanat

Rıza Türmen’in, ‘barış, demokrasi insan hakları, seçimler, AİHM hukuku”na odaklanan ve ütopyalarını da paylaştığı yeni kitabı ‘Türkiye’de Demokrasi Arayışı’ Doğan Kitap yayınları arasında çıktı.

Türkiye’nin dünyada da tanınan hukukçu ve diplomatlarından Rıza Türmen, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Kanada McGill Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisansı, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora yaptı.

Dışişleri Bakanlığı’na ‘meslek memuru’ olarak giren Rıza Türmen 1985 yılında Türkiye’nin en genç büyükelçilerinden biri olarak Singapur’a atandı. 1995-1996 yıllarında İsviçre Büyükelçiliği yaptı, daha sonra iki yıl süreyle Avrupa Konseyi’nde Türkiye Daimi Temsilciliği misyonunu üstlendi, 1998 yılında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına seçilerek 10 yıl bu görevi sürdürdü. 2011 seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili olarak parlamentoya giren Rıza Türmen halen T24’te yazıyor, kurucuları arasında bulunduğu Demokrasi İçin Birlik oluşumunun demokrasi ve hukuk mücadelesi yolundaki çalışmalarına katılıyor.

Rıza Türmen, 2015 yılında çıkan Güçsüzlerin Gücü kitabından sonra bu kez ‘Türkiye’de Demokrasi Arayışı’ kitabıyla okurlarının karşısında. 2014-2021 yılları arasında çeşitli mecralarda yayımlanan yazılarını, kendi ifadesiyle ‘zamanın boşluğunda kaybolup gitmesini’ engellemeyi de amaçlayarak ‘Türkiye’de Demokrasi Arayışı’ kitabında toplayan Türmen, Türkiye’nin toplumsal belleğine kalıcı bir kayıt düşüyor. Özellikle 2014 yılı ve sonrasında demokratik düzenden sapmaların altını çizen Rıza Türmen, Türkiye’de kurumsallaşamayan demokrasi kültürünü Hannah Arendt’ten Henri Lefebvre’ye uzanan referansların da eşliğinde analiz ediyor.

‘Türkiye’de Demokrasi Arayışı’ kitabındaki yazıları beş bölümde derleyen Türmen, ele aldığı sorunları evrensel hukuk normları ve yeni bir demokrasi arayışı eksenlerinde inceliyor.

Kapak desenini, Türkiye’nin dünyada da tanınan sanatçılarından Selçuk Demirel’in çizdiği ‘Türkiye’de Demokrasi Arayışı’nda Türmen,’Daha parlak bir gelecek belki sandığımızdan daha yakın, biz görmüyoruz’ diyor.

Barış, demokrasi, ütopya, seçim, insan hakları ve AİHM

Doğan Kitap'ın, Türkiye'de Demokrasi Arayışı için yayımladığı tanıtım metni de şöyle:

Türkiye’nin haklar ve özgürlükler alanındaki referans hukukçusu Rıza Türmen’in 2014’ten bu yana düzenli olarak yazdığı yazılar, günün kaydını tutmanın ötesine geçerek bir dönemi anlamak için eşsiz bir bellek hazinesi oluşturuyor.



Ülkenin siyasal açıdan köklü bir dönüşüm geçirdiği, özgürlük alanlarının yukarıdan aşağıya müdahalelerle yeniden tanımlandığı, ileriye gitme olanaklarının ise görmezden gelindiği ya da bastırıldığı bu dönemin siyasal ve hukuksal eleştirisi, gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldırma çabasına eşsiz bir katkı sağlıyor.





Gerçeği yazmanın ve gerçeğin satır aralarını okumanın giderek daha yakıcı bir ahlaki sorumluluğa dönüştüğü bir çağda kaleme alınan yazılar, ‘Barış’, ‘Demokrasi’, ‘Ütopya’, ‘Seçim’ ve ‘İnsan Hakları ve AİHM Yazıları’ temaları altında toplandı. Her bir bölüm Türmen’in hukuk ve diplomasi uzmanlıklarıyla derinleşiyor. Yazılar tek tek ele alındıklarında ise Hannah Arendt’ten Henri Lefebvre’a uzanan referans yelpazesiyle ve müzikten sinemaya, kent haklarından dünyadaki barış girişimlerine yayılan konu çeşitliliğiyle zihninizin pasını giderecek.



Türkiye’de Demokrasi Arayışı yakın geçmişin bir betimlemesi değil, karanlığın içindeki umuda işaret eden bir uyanış çağrısı. Çünkü Türmen’e göre ‘Daha parlak bir gelecek belki sandığımızdan daha yakın, biz görmüyoruz.”