“Rıza Sarraf’ın darbeden önce Amerika’ya gidişi uluslararası operasyondur”

İSTANBUL, (DHA) –BAŞAKŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen özel söyleşide Türkiye’yi türbülansa sokmak istenen 17-25 Aralık operasyonları mercek altına alındı. Operasyonların amacının masaya yatırıldığı söyleşide Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf’ın Amerika’da yargılanması ile ilgili bilgi veren Gazeteci-Yazar Ferhat Ünlü, “Rıza Sarraf’ın darbeden 4 ay önce Amerika’ya gidişi uluslararası boyutlu bir operasyondur. Amerikalılar tarafından devşirilmeye çalışılan Sarraf’a, Türkiye aleyhine ifade verdirtilmeye çalışıldı” dedi.

Emin Saraç Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye Gazeteci-Yazar Ferhat Ünlü, Gazeteci Nevzat Çiçek ve Gazeteci Halime Kökçe katıldı. 17-25 Aralık operasyonlarının derinlemesine incelendiği söyleşide konuşan Ünlü, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün devleti domino etmeye başladığını ve darbe planlarının yapılmaya başlamasından sonra Sarraf’ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Amerika’ya gittiğini vurgulayan Ünlü, “Sarraf’ın darbe başarısız olunca bir süre beklemesi, ardından sistematik baskılara dayanamayarak Türkiye aleyhine yalan söylemesine dair telefon konuşmaları var. Bunlar mahkemeye sunuldu. Tanıklık yapmak üzere sürecin içerisine girmesi istendi” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE VE HALK BANKASI’NA YAPILAN OPERASYON TAMAMLANAMADI”

Amerika’nın ve FETÖ’nün tamamlayamadığı operasyonun Türkiye ve Halk Bankası operasyonu olduğunu belirten Ünlü, şunları söyledi:

“Halk Bankası’na 10 milyar Dolar civarında ceza kesmek gibi bir operasyonları var. Türkiye’den Suriye ile ilgili bir şeyler talep ediliyor ancak Türkiye cevaplarını karşılıksız bırakıyor. Arka planda ciddi bir rekabet var ama önemli olan bu değil. 17-25 Aralık sürecinden sonra Türkiye’de devletin güç bela karşı koyabildiği isteğin amacına ulaşamadığını görüyoruz.Türkiye’de herkes bu operasyonun hangi amaçla yapıldığı farkında. Biz o kadar çok operasyon yedik ki; o kadar çok komplo ile karşı karşıya kaldık ki; bundan 15-20 yıl önce komplo dediğimiz her şey gerçekleştiği için biraz şerbetlendik.”

“FETÖ, DERSHANELERDE ÖRGÜTÜNE ELEMANI DEVŞİRİYORDU”

FETÖ/PYD’ye ait olan dershanelerin kapatılmasına ilişkin bilgi veren Gazeteci Halime Kökçe ise, yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Dershane meselesi aslında oradaki irini patlatan bir hamle oldu. Hem zaten olması gereken bir şeydi. Nasıl ki devlette paralel bir yapı teşkil etmişti. Eğitimde de aynı paralel yapı vardı. Dershane denilen paralel yapı bu örgütün eleman devşirdiği ve örgütlenmenin en önemli kısmının gerçekleştiği bir yerdi. Oraya bir iğne sokuldu. Bunlarda ciyak ciyak bağırmaya başladı. O zamanlarda kendi yayın organlarındaki başlıkları hatırlayın.”

(FOTOĞRAF)