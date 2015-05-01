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Yaşam

Rıza Kocaoğlu: İyiyiz anne

Beşiktaş'taki polis müdahalesine maruz kalan oyunca Rıza Kocaoğlu, iyi olduğunu Twitter'dan duyurdu

01 Mayıs 2015 20:47

Taksim'e gitmek için Beşiktaş'ta toplanan gruba polis saat 14.00 sularında müdahale etti. Birçok kişinin gözaltına alındığı müdahalede, onlarca kişi de yaralandı. 

Polisin müdahalesi sırasında yaralananların arasında yazar Emrah Serbes de vardı. Serbes, yakın arkadaşı oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun yardımıyla bir kafeye götürüldü.

Twitter'dan Emrah Serbes'in durumunun iyi olduğunu duyuran Kocaoğlu'na, annesinden "sen iyi misin" tweet'i geldi. Kocaoğlu, iyi olduğunu yine annesinin yöntemiyle duyurdu ve annesine "İyiyiz anne :)" mesajını attı.

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