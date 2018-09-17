Rıza Kocaoğlu: İşsiz ve kötü günleri düşünerek motive oluyorum

Geçen sezon Çukur dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, hayat verdiği Aliço karakterini ve bilinmeyenlerini anlattı. Rıza Kocaoğlu, kötü zamanlarda nasıl motive olduğu sorusu üzerine, "İşsiz ve kötü günleri düşünerek motive oluyorum" dedi.

Aliço karakterini kabul etmesindeki en büyük etkenin farklı olması ve bugüne kadar fazla işlenmemiş olduğunu ifade eden Kocaoğlu, canlandırdığı karakterin en çok masumiyetini sevdiğini dile getirdi.

Kocaoğlu, Elele dergisine verdiği röportajda şunları kaydetti:

Dizi oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki en dramatik fark ne sizce?

- Tiyatro kendimi iyi hissetiğim, sorumluluk hissettiğim bir nefes alma alanı benim için. Oynama şekliyle ilgili hiçbir alanı birbirinden ayırmak doğru değil bana göre. Televizyon, sinema ya da tiyatro, her alanda aslolan hikayenin doğru anlatımı.

Dizi oyunculuğu ile tiyatro oyunculuğu arasındaki en dramatik fark ne sizce?

- Tiyatro kendimi iyi hissetiğim, sorumluluk hissettiğim bir nefes alma alanı benim için. Oynama şekliyle ilgili hiçbir alanı birbirinden ayırmak doğru değil bana göre. Televizyon, sinema ya da tiyatro, her alanda aslolan hikayenin doğru anlatımı.

Bu rolü kabul etmenizdeki en önemli etken neydi?

- Farklı olması ve bugüne kadar fazla incelenmemiş olması diyebilirim. Sorumluluk yükleyen ve doğru aktarılması gereken bir karakterdi. Ciddi anlamda farkındalık yarattıysa Çukur ve Aliço ne mutlu bize.

Çukur'daki karakterinizin en çok hangi özelliğini seviyorsunuz?

- Masumiyetini. Hayatı en saf haliyle algılayıp saf sevgiyle yaşamasını.

Gerçekten kötü bir gün geçiriyorsunuz ve sete gitmek zorundasınız. Kendinizi nasıl motive edersiniz?

- İşsiz ve kötü günleri düşünerek.

Nelerden ilham alırsınız?

- Sokakta, hayatın içinde olmaktan ilham alırım.