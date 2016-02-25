Riva Kalesi de mi 'Sünger Bob'a benzeyecek?

İstanbul’un Beykoz ilçesinde Karadeniz kıyısındaki Cenevizlilerden kalma Riva Kalesi restorasyonu 17 Mart’ta ihaleye çıkarılıyor. Restore edildikten sonra ‘Sünger Bob’a benzetilen Şile Kalesi’nden sonra Riva Kalesi’nin nasıl bir görüntüye kavuşacağı merak ediliyor.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre; ‘Riva Kalesi restorasyonu ve çevre düzenleme inşaatı’ yapım işi 17 Mart’ta açık ihaleye çıkarılıyor. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak, kalenin restorasyon çalışması 400 günde tamamlanacak.

Sadece yerli firmaların katılabileceği ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilecek.

Karadeniz’den Riva Deresi’ne girişi kontrol etmek amacıyla Cenevizliler tarafından kurulduğu tahmin edilen Riva Kalesi’nin biri yıkık iki burcu bulunuyor.