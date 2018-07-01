Rita Ora: Babam büyük bir oyuncak ayı gibidir; bizim ailede pantolonu annem giyerdi

Klipteki dansları ve müzikleriyle, Beyoncé ve Rihanna gibi isimlerle kıyaslanan ve kısa sürede isminden söz ettiren Rita Ora, çocukluğunu ve aile yaşantısını anlattı. Kosovalı göçmen bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Ora, "Babam bunu söylediğim için benden nefret edecek ama bizim ailede pantolonu annem giyerdi" dedi.

Rota, "Yani evde sözü geçen annemdi! Babam büyük bir oyuncak ayı gibidir. Çok yumuşak ve kibar. Annemse onun tam tersi. O yüzden evimizde sürekli söylenen, yüksek tonda çıkan bir kadın sesi her zaman mevcuttu" diye konuştu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Rita Ora'nın yanıtları şöyle:

Aslen Kosovalı göçmen bir ailenin çocuğusunuz...

- Evet. Savaş yüzünden bir yaşımda ailemle İngiltere’ye yerleştik. Orada büyüdüm.

Bilmediğiniz bir ülkede, göçmen olarak büyümek zor muydu?

- Çevrem tarafından hep kabul gördüm. Bunun sebebi de okuduğum sınıfta dünyanın her yanından gelen birçok farklı etnik gruptan arkadaşımın olmasıydı. Anne ve babamın benden biraz daha fazla zorlandığını düşünüyorum. Neticede ben bir çocuktum ve ne olup bittiğinden çok da fazla haberim olmuyordu. Ama biz günün sonunda çok güçlü bir aileydik. Ayrıntılara girmeyeceğim, ailece zor şeyler yaşadık ama hepsinin üstesinden birlikte geldik.

Birazını anlatsanız..

- Mesela annem meme kanserine yakalandı ve atlattı. Ben de yaşım ilerledikçe göçmen olmanın, başka bir ülkeden İngiltere’ye gelmenin ne demek olduğunu anlamaya başladım. Ama dürüst olmak gerekirse İngiltere bana karşı çok misafirperver davrandı ve beni kabul etti. Ben de şu anda göçmenleri ilgilendiren konularla yakından ilgilenmiyor, benim gibi göçmenler için iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum.

Nasıl bir evdi sizinki?

- Annem psikiyatr, babam bir restoran sahibiydi. Babam bunu söylediğim için benden nefret edecek ama bizim ailede pantolonu annem giyerdi.

O ne demek?

- Yani evde sözü geçen annemdi! Babam büyük bir oyuncak ayı gibidir. Çok yumuşak ve kibar. Annemse onun tam tersi. O yüzden evimizde sürekli söylenen, yüksek tonda çıkan bir kadın sesi her zamanmevcuttu (Gülüyor).

Yaşadıklarınız müziğinize nasıl yansıdı?

- Ben sadece eğlenceli müzik yapmak istedim.

Neden?

- Her zaman müziğin mutlu olmak için tek kaçışım olduğunu düşündüm. Aynı zamanda insanları da mutlu etmek istedim. İşe öncelikle anne-babamdan başladım, onları mutlu etmek için şarkılar yaptım, herkes bu şarkıları çok beğendi.

Ailenizde müzikle uğraşan var mıydı?

- Hayır! Şarkı söylemeye altı yaşında başladım. Önce okul korosuna katıldım ve şarkı söylemeye âşık oldum. Bir daha da hiç bırakmadım.

"Erkek Fatma sayılırım"

Dünyanın en seksi kadınlarından biri olmak nasıl bir his?

- Ben çok mütevazı, ayakları yere basan biriyim. Bilemiyorum! Sence seksi miyim?

Evet...

- Madem dünyanın en seksi kadınlarından biri olduğumu düşünüyorsun, şu an içinde bulunduğumuz bu koca villada erkek arkadaşımnerede? Neden yok?

Sahnede de, şimdi karşımda da çok rahat ve spor kıyafetlerlesiniz. Kliplerde gördüğümüz ‘Seksi Rita’ yoksa bir imajdan mı ibaret?

- Ben aslında biraz erkek Fatma sayılırım. Çalışmadığım zamanlarda spor ayakkabılarımı giyip rahat olmayı seviyorum. Tabii bunun yanında bir kadınım ve zaman zaman şık giyiniyorum. O yüzden gördüğünüz o seksi Rita’da gerçeklik payı tabii var.