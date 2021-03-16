Risk her yerde | 'Lebaleb' AKP kongreleri haberini vermeyen İHA, 'kongrelerde salgın riski'ni DEVA'da teşhis etti

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İhlas Haber Ajansı (İHA), DEVA Partisi'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kongresini abonelerine, "Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır" başlığıyla duyurdu ve salondan fotoğraflar servis etti.

Abonelerine AKP Gençlik Kolları kongresinin haberini de servis eden ajans, burada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sosyal mesafe ihlalinin yaratacağı risklere değinmedi, sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki fotoğraflarını paylaştı.

DEVA kongresi | Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır

İHA, DEVA Partisi'nin Bağlar İlçe Kongresi haberini "Bu kongre Diyarbakır'ı kırmızı kategoriye çıkarır" başlığıyla, "Korona virüs tedbirlerinin uyulmadığı kongreye katılımcıların sosyal mesafeyi unuttuğu gözlendi. Koronavirüs risk haritasına göre Diyarbakır, korona virüsün düşük olduğu mavi kategoride bulunuyor" ifadesiyle servis etti.

Kongrenin düzenlendiği salonun kalabalığına dikkat çekilirken, farklı açılardan salonun çok sayıda fotoğrafı servis edildi.

Servis edilen 7 fotoğraf içinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kürsüden bir fotoğrafı yer alıyor





AKP kongresi | Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: "Sakın örnek almayın"

İHA, AKP'nin bugün 10 bin 400 kişi kapasiteli Ankara Spor Salonu'nda tam katılımla düzenlenen Genel Merkez Gençlik Kolları kongresine dair haberde ise Koronavirüs önlemlerinden bahsetmezken, abonelerine salondan fotoğraf paylaşmadı. Haberin başlığı ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: 'Sakın örnek almayın'" oldu.

Servis edilen haberde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 farklı fotoğrafı paylaşıldı. Eski Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın konuşmasının servisinde de aynı şekilde Ankara Spor Salonu'ndan fotoğraf paylaşılmadı.

Servis edilen 29 fotoğrafın tümü, Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasından





Öte yandan sosyal medyada AK Parti resmi hesaplarınca paylaşılan fotoğraflarda, 10 bin 400 kişi kapasiteli spor salonunun dolu olduğu ve sosyal medya kurallarına uyulmadığı görülüyor.



AKP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kongre fotoğrafı

AKP'nin 13 Ocak'ta yeniden başlayan ve birden fazla ilde aynı anda yapılan kongreleri son dönemde tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 15 Şubat'ta katıldığı Rize il kongresindeki "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" sözleri tepki çekmişti.