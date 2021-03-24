İllere göre pandemi risk haritası film çekim yerini değiştirdi

Uşak'ın 20 -26 Şubat'ta Koronavirüs risk haritasında 'mavi' illerden biri olması 'Anka' adlı sinema filminin çekimlerinin bu şehre taşınmasına sebep oldu. Filmin yapımcı şirketi, başta İstanbul olan 'Anka'nın çekim yerini Uşak olarak değiştirdi.

Uşak, 20 – 26 Şubat tarihleri arasındaki vaka sayısıyla Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin 14 'Mavi' ilinden biriydi. Uşak, Türkiye'nin Batı bölgesinde 'Mavi' olan tek il olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre bu durum, o dönemde 'Anka' adlı filmin çekim hazırlıklarını yapan Nar Film'in dikkatini çekti. Yapım şirketi, başta İstanbul olan filmin çekim yerini riskin düşük olması nedeniyle Uşak olarak değiştirdi.

Çekimleri Uşak'ın yanı sıra Kula'da devam eden 'Anka'yı Metin Kuru yönetirken filmde başrolleri Wilma Elles, Selahattin Taşdöğen, Levent Sülün, Selin Sezgin, Özcan Varaylı, Esin Benim, Murat Ünaloğlu, Cihad Kıtır ve Onur Yenidünya paylaşıyor.

Kaçırılan kardeşlerini kurtarmak için her yolu deneyen 'Akif' ve 'Araz'ın, Ermeni çeteleri tarafından kaçırılan Rus bilim adamı 'Mihael Mark'ı kurtarma operasyonunu üstlenmek zorunda kalmalarıyla yaşadıklarını konu edinen aksiyon türündeki 'Anka'nın senaryosunu Murat Ünaloğlu yazarken müziklerini Türkay Nişancı yapıyor. 'Anka'nın gösterime 2022'de girmesi planlanıyor.

Öte yandan Uşak, 20 -26 Şubat arasındaki vaka sayılarıyla risk haritasında 'Mavi' kategorideydi.

Uşak, 13 - 19 Mart arasındaki vaka sayılarıyla risk haritasında 'Mavi'den 'Sarı' kategoriye geçti.