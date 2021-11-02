Rise for the World inisiyatifinin her yıl seçtiği ‘En Parlak 100 öğrenci’ arasına bu yıl Türkiye’den 3 isim var

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt ve Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust isimli 2 ayrı vakıf tarafından desteklenen Rise for the World inisiyatifi, her yıl dünya genelinde 15-17 yaşları arasında gelecek vadeden 100 genci ‘Global Rise Winner’ olarak seçiyor.

Seçilen gençler, eğitimleri ve gelecekteki kariyerleri için çeşitli teşvikler almaya hak kazanıyor. İnisiyatifin amacı her sene dünya çapında 100 parlak genci seçerek bu gençleri hayatları boyu desteklemek, eğitimli ve bilinçli bir ‘Rise’ topluluğu oluşturmak.

Eğitim inisiyatifi 'Rise Fort The World' projesine 170 ülkeden 50 bini aşkın öğrenci başvurdu. Adaylar arasında 42 ülkeden 100 başarılı öğrenci seçildi.

Dünyanın en parlak 100 öğrencisi arasına Türkiye’den 3 öğrenci girmeyi başarırken, bunlardan 2’si Diyarbakır’da yaşayan Gül Karen Aça ve Berra Nur Yüce oldu, Doğa Dınçbaş ise İstanbul’dan seçildi.

Başarılarıyla ailelerinin gururu olan iki genç, 2022 yılının temmuz ayında programın diğer üyeleriyle bir zirvede buluşacak.