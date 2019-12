Rio'da zafer annelerin

Rio'da karnaval zamanı - FOTOGALERİ

63’lük ‘samba kraliçesi’

Güzellik anlayışı değişti

Dünyanın en renkli festivallerinden biri olan Rio Karnavalı’nda önceki gün bir sürpriz yaşandı. Her yıl onlarca samba okulu öğrencisinin ‘samba kraliçesi’ olmak için ter döktüğü karnavalın bu yılki kraliçeleri öncekilerden biraz farklı. Daha ziyade genç kızların ipi göğüslediği samba rekabetinin bu yılki galipleri 40 yaşını çoktan aşmış Luma de Oliveira ve Luizia Brunet oldu.Her ikisi de evli ve iki çocuk annesi olan samba yıldızları ‘samba kraliçesi’ unvanına erişebilmek için tüm yıl çalışan binlerce Brezilyalı genç kızın önüne geçerek bu yılın galipleri oldu.Rio Karnavalı her ne kadar olgun kraliçelere alışık olmasa da Brunet ve Oliveira’nın başarısı ilk değil. bundan iki yıl önce 63 yaşındaki Susana Vieira torunu yaşındaki sambacıları hüsrana uğratarak 2006 yılının samba kraliçesi seçilmişti.Gençlik yıllarında oyunculuk yapan 44 yaşındaki Luma de Oliveira “Maçoluğun şiddetle hissedildiği bir ülke olan Brezilya’da böyle bir şey yaşanması oldukça sevindirici. Olgunluk gençliğe galip geldi” derken, bundan yıllar önce Playboy dergisi için soyunan 46 yaşındaki Luizia Brunet ise, “bu müthiş bir değişimin göstergesi” şeklinde konuştu.Sambadrome Stadyumu’nu dolduran 80 bin kişinin meraklı gözlerle izlediği Brunet ve Oliveira, her ne kadar kurallar gereği ödül kazanmasalar da kraliçe seçilmenin onlar için gurur verici bir gelişme olduğunu düşündüklerini ifade ediyorlar.26 yaşındaki samba öğrencisi Hicla Curvello ise “Luma ve Susana inanılmaz vücut ölçülerine sahip. Bu nedenle Rio Karnavalı’nın yüzü olmakarı beni hiç şaşırtmadı. Bu ünvanı sonuna kadar hak ediyorlar” diyerek sambacı annelerin kraliçe seçilmesine şaşırmadığını dile getirdi.Öte yandan, Psikiyatrist Enaile Ortiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Brezilya ‘güzellik eşittir gençlik’ anlayışının yaygın olduğu bir ülkedir. Ancak şu bir gerçek ki kaç yaşında olursanız olun güzel olabilirsiniz. Bu yılki karnaval bu kanıyı toplumda yaygınlaştıracak gibi görünüyor” yorumunu yaptı.