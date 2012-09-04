Rio sahilinde 'hayal kurdurtacak' kız heykeli

Brezilya'nın Rio de Jenerio kentindeki Botafogo sahiline isanları hayal kurmaya teşvik etmek amacıyla 14 yaşında bir kızın başının devasa heykeli yerleştirildi.

12 metrelik beyaz baş heykeli, İspanyol sanatçı Jaume Plensa tarafından mermer tozu ve reçineden yapılmış.

Heykeltraş Plensa ''Rüyalarımı görmek için'' isimli gözleri kapalı genç kız heyekelinin amacının insanları hayal kurmaya teşvik etmek olduğunu söylüyor.

1955 yılında Barcelona'da doğan sanatçı, anıtsal heykelleryle tanınıyor.

Sanatçının 9 yaşında bir kızı tasvir ettiği bir başka eseri Echo da, New York'daki Madison Meydanı Parkı'nda sergileniyor.

Plensa'nın Rüya adlı heykeli ise İngiltere'deki St Helens parkında.

'Rüyalarımı Görmek İçin' isimli heykel, bir sanat festivali kapsamında iki ay boyunca Botafogo sahilinde sergilenecek. (BBC Türkçe)