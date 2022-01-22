Rio Karnavalı artan Covid-19 vakaları nedeniyle nisan ayına ertelendi

Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, karnavalın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi. Kararın, ülkede artan Covid-19 vakaları nedeniyle alındığı aktarıldı.

1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu. Geçen sene 17 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan karnaval da belirsiz bir tarihe iptal edilmiş, 100 yıldır ilk defa yapılamamıştı.