Rihanna'dan iç çamaşırı defilesi

Rihanna, kendi tasarımlarını içeren The Savage x Fenty iç çamaşırı markasının 2018 koleksiyonunu New York Moda Haftası'nda yapılacak defileyle tanıtacak.

Sesi ve sahne peformanslarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, moda dünyasında da kalıcı bir yer edindi. 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, New York Moda Haftası'nda defileye hazırlanıyor.

Rihanna, kendi tasarımlarını içeren The Savage x Fenty iç çamaşırı markasıyla moda takipçilerinin karşısına çıkacak.

Ünlü şarkıcının defilesi, 12 Eylül'de Brooklyn'de gerçekleşecek.