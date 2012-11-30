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Kültür-Sanat

Rihanna’dan hayranlarına yeni single müjdesi

Rihanna ABD’de müzik listelerinde bir numara olan yeni albümü 'Unapologetic'ten çıkan single çalışması 'Pour it Up'ı tanıttı

30 Kasım 2012 14:44

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna hayranlarının beklediği yeni single müjdesini verdi. Albüm kapağı için üstsüz poz veren şarkıcının single’ının ismi “Pour it Up”.
 

Ünlü şarkıcı Rihanna ABD’de müzik listelerinde bir numara olan yeni albümü “Unapologetic”ten çıkan single çalışması “Pour it Up”ı tanıttı.

Twitter’da yayınladığı mesajında single’ı için verdiği albüm pozunu da paylaşan Rihanna geçtiğimiz günlerde yeni albümünün ABD’de bir numara oluşunu da benzer iddialı bir fotoğrafını yayınlayarak kutlamıştı.

Yedinci albümü “Unapologetic”in başarısını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşan Rihanna ABD başarısı için şu mesajı verdi: “Unapologetic” benim ABD’de bir numara olan ilk albümüm.”

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rihannaunapologeticpour it up

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