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Rihanna’dan aşk acısı tavsiyesi

“Bu kalp acısının...."

24 Haziran 2017 18:17

Kanadalı aktör ve müzisyen Drake ile ayrıldıktan sonra sporcu Miles Chamley-Watson ile ilişki yaşadığı konuşulan Rihanna, aşk acısı çeken bir takipçisine sosyal medyadan tavsiye verdi

Ayrılık sürecini en hasarsız şekilde nasıl atlatabileceğini soran hayranına Rihanna şu cevabı yazdı: “Bu kalp acısının, sana bir armağan olduğuna inan. Ağlamak istiyorsan ağla, ama sonsuza dek sürmeyeceğini de bil. Yine, hem de daha şiddetli âşık olacaksın. Bulana kadar, kendinden keyif almaya bak.”

Sevgililerinin sporcu olmasıyla dikkat çeken Rihanna son olarak meslektaşı Drake'den ayrılmış ve eskrim sporcusu Miles Chamley-Watson ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Drake ise bir başka müzisyen Jennifer Lopez ile birlikte olmuş ancak bu ilişki çok sürmemişti.

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