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Rihanna'dan 7 günde 7 ülke 7 konser

Yeni albümünün tanıtımı için dünyayı dolaşmayı başlayan Rihanna, özel bir jeti tur otobüsüne çevirerek turneyi 7 gün boyunca hayranlarıyla havada kutlayacak

16 Kasım 2012 13:05

Barbadoslu şarkıcı Rihanna yedinci albümü 'Unapologetic' tanıtacağı dünya turnesine başladı.

Ünlü şarkıcı "777" adını verdiği 7 günlük dünya turnesinin ilk durağı olan Meksika'da, hayranlarıyla buluştu.

\7 gün boyunca 7 ülkeyi özel bir jetle gezecek olan şarkıcıya yolculuğu sırasında hayranları ve basın mensupları eşlik ediyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre bir hafta boyunca konser sonrası jette parti vereceğini söyleyen Rihanna "Çok çılgın bir deneyim olacak. Ben, basın mensupları ve hayranlarım 7 gece boyunca eğleneceğiz." şeklinde konuştu.

Rihanna detayları açıklanmayan turne kapsamında Fransa, ABD, Kanada, İngiltere, Meksika, Almanya ve İsveç'e gidecek.

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