Rihanna'yla tatilden dönen ASAP Rocky havalimanında tutuklandı

Rihanna ile bebek bekleyen rapçi ASAP Rocky, Los Angeles’ta geçen yıl meydana gelen bir silahlı saldırı bağlantısıyla tutuklandı.
Gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi ASAP Rocky, sevgilisi Rihanna ile Barbados’tan döndükten sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda tutuklandı.
ASAP Rocky’nin silahlı saldırıyla suçlandığı belirtildi. Geçen yılın kasım ayında Los Angeles’ta meydana gelen olayda vurulan kişinin küçük bir yaralanma yaşadığı belirtildi.
Rihanna’nın tutuklanma anında ASAP Rocky’nin yanında olduğu belirtildi.
Rihanna ve ASAP Rocky, birlikte bebek bekliyor.