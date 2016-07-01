Rihanna yeni klibi 'Sledgehammer'ı yayınladı

Star Trek Beyond filminin soundtrack albümünden Barbadoslu şarkıcı Rihanna‘nın seslendirdiği “Sledgehammer” şarkısının video klibi yayınlandı.

7 Haziran 2016'da Star Trek Beyond filminin soundtrack albümünün çıkış single'ı olarak yayımlandı.

Şarkı Rihanna, Sia Furler ve Jesse Shatkin tarafından yazıldı.

26 Haziran 2016'da Rihanna, resmi Instagram sayfasından şarkının kapak resmini paylaşarak "Size yarın için bir haberim var," yazdı. İki yıl önce de şarkının sözlerini Twitter'dan paylaşarak şarkı üzerinde iki yıldır çalıştığını belirtti. Star Trek Beyond filmi için yeni bir fragman da 27 Haziran 2016'da çıktı ve fragmanda bu şarkı kullanıldı. Aynı gün şarkı yayımlandı.

İşte o klip: