Rihanna yeni klibi 'Sledgehammer'ı yayınladı

7 Haziran 2016'da Star Trek Beyond filminin soundtrack albümünün çıkış single'ı olarak yayımlandı
01 Temmuz 2016 12:55
Star Trek Beyond filminin soundtrack albümünden Barbadoslu şarkıcıRihanna‘nın seslendirdiği “Sledgehammer” şarkısının video klibi yayınlandı.
7 Haziran 2016'da Star Trek Beyond filminin soundtrack albümünün çıkış single'ı olarak yayımlandı.
Şarkı Rihanna, SiaFurler ve JesseShatkin tarafından yazıldı.
26 Haziran 2016'da Rihanna, resmi Instagram sayfasından şarkının kapak resmini paylaşarak "Size yarın için bir haberim var," yazdı. İki yıl önce de şarkının sözlerini Twitter'dan paylaşarak şarkı üzerinde iki yıldır çalıştığını belirtti. Star Trek Beyond filmi için yeni bir fragman da 27 Haziran 2016'da çıktı ve fragmanda bu şarkı kullanıldı. Aynı gün şarkı yayımlandı.