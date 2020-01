Rihanna ve Anna Hathaway, Ocean's 8'de bir araya geliyor

Ghostbusters'ın ardından tüm ana karakterleri kadın olarak değiştirilmiş şekilde yeniden çekilecek olan filmler arasında "Ocean's 11" serisi de giriyor. Daha önce dört başrol oyuncusu açıklanan filmin oyuncu kadrosunda Anna Hathaway, Rihanna da katıldı. Seride yer alacağı kesinleşen diğer isimler Awkwafina, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sandra Bullock ve Cate Blanchett olmuştu.

Steven Soderbergh'in 1960 yapımı Frank Sinatra'lı Ocean's 11'dan uyarladığı ve bir üçlemeye dönüşen Ocean's filmlerinin sonuncusu 2007'de yayınlanmıştı.

Film, 1980'lerin aksiyon komedi filmi "Hayalet Avcıları"nın tüm oyuncuları kadınlar tarafından canlandırılan filminden sonra bu kervana katılan ikinci film.

Film için ismi anılan bir diğer oyuncu da Elizabeth Banks. Fakat Banks'in filmin kadrosuna kesin olarak katılacağı yönünde henüz bir açıklama yok. "Ocean's 8" filminin çekimlerine yönetmen Gary Ross öncülüğünde ekim ayında başlanacak.

Bu arada bugüne dek çeşitli filmlerde konuk oyuncu olarak yer alan ve ağırlıklı olarak kendini canlandıran Rihanna, önümüzdeki yılın merakla beklenen çizgi roman uyarlamalarından biri olan Lus Besson imzalı "Valerian and the City of a Thousand Planets" ta da rol alacak.