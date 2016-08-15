T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rihanna ve Anna Hathaway, Ocean's 8'de bir araya geliyor

Steven Soderbergh'in 1960 yapımı Ocean's 11'dan uyarladığı ve bir üçlemeye dönüşen Ocean's filmlerinin sonuncusu 2007'de yayınlanmıştı

15 Ağustos 2016 22:48

Ghostbusters'ın ardından tüm ana karakterleri kadın olarak değiştirilmiş şekilde yeniden çekilecek olan filmler arasında "Ocean's 11" serisi de giriyor. Daha önce dört başrol oyuncusu açıklanan filmin oyuncu kadrosunda Anna Hathaway, Rihanna da katıldı. Seride yer alacağı kesinleşen diğer isimler Awkwafina, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Sandra Bullock ve Cate Blanchett olmuştu. 

Steven Soderbergh'in 1960 yapımı Frank Sinatra'lı Ocean's 11'dan uyarladığı ve bir üçlemeye dönüşen Ocean's filmlerinin sonuncusu 2007'de yayınlanmıştı.

Film, 1980'lerin aksiyon komedi filmi "Hayalet Avcıları"nın tüm oyuncuları kadınlar tarafından canlandırılan filminden sonra bu kervana katılan ikinci film.

Film için ismi anılan bir diğer oyuncu da Elizabeth Banks. Fakat Banks'in filmin kadrosuna kesin olarak katılacağı yönünde henüz bir açıklama yok. "Ocean's 8" filminin çekimlerine yönetmen Gary Ross öncülüğünde ekim ayında başlanacak.

Bu arada bugüne dek çeşitli filmlerde konuk oyuncu olarak yer alan ve ağırlıklı olarak kendini canlandıran Rihanna, önümüzdeki yılın merakla beklenen çizgi roman uyarlamalarından biri olan Lus Besson imzalı "Valerian and the City of a Thousand Planets" ta da rol alacak.

 

ETİKETLER

rihannaanna hathawayoceans 8

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24