Rihanna: Psikopat bir anne olacağım

Hamilelik haberiyle sık sık gündeme gelen Rihanna, "psikopat bir anne" olacağını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, iki gün önce yayımlanan röportajında hamileliğine dair konuştu. Rihanna, anneliğinin The Real Housewives of New Jersey’deki Teresa Giudice’a benzeyeceğinin altını çizdi:

"Teresa, çocuklarına sorumsuzca davranmıyor. Çocukları söz konusu olduğunda seni mahveder. Bu bana kendimi hatırlatıyor çünkü böyle bir anne olacağımı, bu konuda psikopat olacağımı hissediyorum. Çocuklarım hakkında konuşursan her şey biter."

Independent Türkçe'nin haberine göre ABD’li rapçi A$AP Rocky’yle ilk bebeğini bekleyen 34 yaşındaki yıldız, kendisine mümkün olduğunca fazla uyumasının tavsiye edildiğini ifade etti.

Hamilelik sürecinde giydiği kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Barbadoslu şarkıcı, 13 Mart’ta yayımlanan bir açıklamasında da hamile kıyafetleri satın almayacağını söylemişti:

"Hamile elbisesi veya toplumun dayattığı herhangi bir şeyi satın almayacağım"

"Hamile pantolonu, hamile elbisesi veya toplumun dayattığı herhangi bir şeyi satın almayacağım."

"Geçmişte kadınların hamilelikte giydiklerini gördüğümde bunun tek yol olduğunu düşünürdüm" diyen Rihanna, kendisine yeni fikirlerle farklı bir yol çizdiğini belirtmişti.