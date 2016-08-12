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Kültür-Sanat

Rihanna Ocean’s kadrosunda

Sandra Bullock ve Kate Blanchett’ın ise filmde yer alacağı kesinleşti

12 Ağustos 2016 15:28

Hollywood’un en önemli film serilerinden Ocean’s yine popüler isimlerle izleyici karşısına çıkacak. Serinin yeni halkasında kadroya dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Anne Hathaway, Mindy Kaling ve Helena Bohnam Carter’ın da katıldığı ve isimlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı konuşulurken, Sandra Bullock ve Kate Blanchett’ın ise filmde yer alacağı kesinleşti.

Çekimler 2 ay sonra başlıyor

Filmin çekimlerinin, Ocean’s Eleven’ın değişmez kadın oyunculardan oluşan kadrosuyla ekim ayında New York’ta başlaması planlanıyor.

Filmin yapımcılığını serinin önceki filmlerinden de tanıdığımız Steven Sodenbergh üstlenirken, yönetmen koltuğuna filmin senaryosunu Olivia Milch ile birlikte yazan Gary Ross oturacak.

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