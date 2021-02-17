Rihanna'nın son paylaşımındaki takılar Hindistan'da tepki çekti: Bizim kültürümüz sizin kostümünüz değildir

Şarkıcı Rihanna, üstsüz poz verdiği fotoğrafında Hinduizmdeki en bilinen tanrı temsillerinden Ganesha'nın yer aldığı takıları nedeniyle "kültürel sahiplenme ve dini duyarsızlıkla" suçlandı.

Instagram'da ve Twitter'da fotoğrafını paylaşan Rihanna'nın kendi markası Savage X Fenty'e ait bir şortla uyumlu renklerde taktığı lila takılarda Hindu tanrısı Ganesha'nın resmedilmiş olması tepki çekti.

Hindu sosyal medya kullanıcıları şarkıcının kendi dinlerine saygısızlık yaptığını ve kültürlerini sahiplenmeye çalıştığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bizim kültürümüz sizin kostümünüz değildir" yazdı.

Rihanna henüz tepkilere yanıt vermedi.