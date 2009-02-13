Rihanna Leona yüzünden dayak yedi

ABD'li ünlü R&B şarkıcısı Rihanna'nın, sevgilisi Chris Brown'ndan, Malezya konserine çıkamayacak kadar dayak yemesinin nedeni anlaşıldı.



Kendisi de şarkıcı olan Brown'un, Los Angeles'da katıldıkları Grammy Ödülleri için verilen partide Leona Lewis adlı kadınla samimiyetini kıskandığı için sevgilisini dövdüğü açıklandı. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre; Brown'u, şarkıcı Leona Lewis ile sıkı fıkı gören Rihanna, otomobille eve dönerken tartışma çıkardı; sinirlenerek aracın anahtarlarını otomobilin penceresinden attı. Anahtarları arayan ancak bulamayınca sinirlenen Brown, sevgilisinin boynunu sıktı; yüzüne yumruk attı. Kendinden geçen Rihanna uyandığında Brown'un kaçmış olduğunu gördü. Brown, 5 Mart'ta mahkemeye çıkarılmak üzere şartlı tahliye oldu.