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Koronavirüs

Rihanna'dan Koronavirüs'le mücadeleye 5 milyon dolar bağış

22 Mart 2020 11:59

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. 

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Koronavirüs'le küresel çapta mücadele eden, acil durum hazırlık ve müdahale programlarını finanse eden Clara Lionel Derneği’ne 5 milyon dolar bağışladı.

Dernek Başkanı Justine Lucas, "Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok" ifadesini kullandı.

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