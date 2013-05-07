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Rihanna Boston konserinde yuhalandı

Basketbol maçına gittiği için konserine 3 saat geç çıkan Rihanna, yuhalandı

07 Mayıs 2013 20:04

Rihanna “Diomands World Tour” kapsamında Mart ayında Boston’da vereceği konseri hastalığı nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. Fakat Rihanna dün akşama ertelediği konserine 3 saat geç çıkınca hayranları tarafından yuhalandı.

 

Basketbol maçına gitti


Rihanna; Boston’daki hayranları tarafından twitter üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. Fanlarından bazıları “2 aydır bu konseri bekliyoruz ve sen konserine 3 saat geç çıkıyorsun, yuhalanmayı hak ettin. Rihanna konserine basketbol maçına gittiği için 3 saat geç kalıyor, basketbol maçı bizden daha önemli öyle mi? Bir daha buraya gelme!” şeklinde yorumlar yaptı.

 

Hayranlarına sitem etti

 

Rihanna ise tüm eleştirilere ve konserine 3 saatlik geçikme ile çıkmasına twitter hesabından “Boston bu geceyi asla unutmayacağım!! şimdi sizi daha çok seviyorum gerçekten!! Benim için ekstra özel tutum sergilediğiniz için teşekkürler” yazarak hayranlarına özür yerine sitemini gönderdi. Rihanna’nın hayranlarından özür dilemek yerine yuhalamaları eleştiren bir tutum sergilemesi ise dikkat çekti ve daha çok eleştirilmesine neden oldu

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