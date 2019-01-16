Rihanna babasına dava açtı

Ünlü şarkıcı Rihanna, babası Ronald Fenty'ye, soyadını ticari marka olarak kullandığı için dava açtı.

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, mahkemeye sunduğu dosyalarda, Fenty adını iş yatırımlarında kullanma hakkının kendisinde olduğunu iddia etti. Rihanna, babasını ve Moses Perkins isimli kişiyi 2017 yılında beraber kurdukları yetenek ajansına Fenty Entertaintment adını vererek telif hakkını ihlal etmekle suçlamıştı.

Rihanna, daha önce babasının annesini darp ettiğini ve kokain bağımlısı olduğunu söylemişti.

2013 yılında babasının rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesini sağlayan Rihanna, babasıyla en son bir doğum gününde bir araya gelmişti.

Şarkıcı zaman zaman Instagram hesabından babasıyla birlikte olduğu fotoğrafları da paylaşmıştı.