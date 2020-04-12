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Koronavirüs

Bir dönem Galatarasay forması giyen Rigobert Song, Koronavirüs süphesiyle karantinaya alındı

12 Nisan 2020 10:45

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giyen Kamerunlu eski yıldız futbolcu Rigobert Song, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Covid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Covid-19 testi pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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