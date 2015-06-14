Rifat Sait, 'Vekil olamayınca sakal ve başörtüsü gitti' haberleriyle ilgili açıklama yaptı

AKP’den milletvekilliği için tekrar aday gösterilmeyince eşinin başörtüsü takmayı bıraktığı, kendisinin de sakalını kestiğiyle ilgili haber ve yorumların internette ve bazı gazetelerde yer alması üzerine yazılı bir açıklama yapan AKP İzmir eski Milletvekili Rifat Sait, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kendisinin sakalını hacdan döndükten kısa süre sonra kestiğini, eşinin ise başını, milletvekilliği adayları belirlenmeden önce 7 Nisan 2015 tarihinde kendi kararıyla açtığını bildirdi.

'Ben hiç sakal bırakmadım'

Yazılı bir açıklama yapan eski milletvekili Rifat Sait, AKP’den yeniden aday gösterilmeyince kendisinin sakalını kestiği, eşi Sevilay Sait’in de hac dönüşü takmaya başladığı başörtüsünü çıkardığı yolundaki haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Bu haber ve iddiaların AKP’yi yıpratmaya yönelik olduğunu, yargıda hesap soracağını söyleyen Sait, şöyle dedi:

"İlk defa, 2011 yılında milletvekili seçildikten sonra iddia edildiği gibi sakal bırakmadım. Keza eşimin başı da bu dönemde açıktı. Yıllarca bu durum değişmedi. 2014 yılının Eylül ayının sonunda bir fırsatını bularak, farz olduğu için eşim ve ben hacca gittik. Doğal olarak, bu kutsal görevimizi ifa ederken eşim başını örttü bende bu dönemde sakalımı kesmedim. Hacdan döndükten sonra, tebrikleri kabul ederken ve düzenlenen mevlit sırasında yaklaşık bir hafta süreyle sakalım vardı. Ondan sonra TBMM çatısı altında görevime başlarken sakalımı ve bıyığımı kesmiştim. Beni hiç kimse TBMM çatısı altında ya da AK Parti Genel Merkezinde sakalla görmemiştir. Benim sakal bırakanlara da saygım büyüktür, sakal sünnettir, güzeldir. Ama ben sakal bırakmadım. Genel Başkanımızla ve Cumhurbaşkanımızla çekilen fotoğraflarım ve TBMM kamera kayıtları da açıklamalarımı doğrulamaktadır. Eşimin durumuna gelince; Eşim 2014 yılı Ekim ayında hacdan döndükten sonra da başını bir süre açmadı. Ancak daha sonra 7 Nisan 2015 tarihinde milletvekili adayları belirlenmeden çok daha önce eşim kendi kararı ile başını açmıştır. Bu durum, hava alanlarındaki, resmi dairelerdeki gibi kimsenin müdahale imk?nının bulunmadığı kamera kayıtlarıyla dahi sabittir. Bunları da tespit ettirerek basına sunacağım. Dolayısıyla eşimin başını açmasının benim milletvekili adaylığımla ilgisi yoktur."