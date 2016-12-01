Riekerink'ten Vlaar'a onay geldi

Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in talep ettiği uzun boylu, güçlü ve kesici özellikli stoper arayışları doğrultusunda gündeme gelen Ron Vlaar, Galatasaray’da listebaşı konumuna yükseldi.

Hollandalı hoca, vatandaşı hakkında tam not verince, çalışmalar başladı.



Hollanda’da AZ Alkmaar forması giyen ve kaptanlık pazubandını takan 31 yaşındaki oyuncunun bonservis durumunu araştıran Galatasaray, kulüp bütçesine uygun olması durumunda bu transferi gerçekleştirecek.

1.89’luk Vlaar’ın, sarı-kırmızılıların hava topu sorununu çözmesi bekleniyor.