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Spor

Bruma'nın alternatifi Ntep

Rennes forması giyen Paul Georges Ntep, Fransa Milli Takımı'na da forma giydi

01 Aralık 2016 11:17

1992 doğumlu Kamerun asıllı Fransız kanat oyuncusu Paul-Georges Ntep, Galatasaray'ın da yakın takibinde.

Sarı-kırmızılılar Avrupa'dan pek çok talibi olan Bruma'nın satılması durumunda Fransız Ntep'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Ntep sürati ve çalım yeteneği ile dikkat çekiyor. Sol kanatta oynayan Ntep'in güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

2014'ten bu yana Rennes forması giyen Ntep'in sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. 

Paul- Georges Ntep, Rennes'te bu sezon çıktığı 11 maçta 5 asist yaptı.

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Paul Georges NtepBrumaRennestransfer

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