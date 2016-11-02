Riekerink: Yasin iyi futbolcu ama benim için takım önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının basın toplantısında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Riekerink, şunları söyledi: “Bireyler hiçbir zaman takımın üzerine geçmemeli. Benim için takım çok önemli. Belli kurallar koyup, kuralları uygulama çok önemli.



27 futbolcunun olduğu bir takımın başındayım. Mutlaka problemler olacaktır. Yasin iyi bir oyuncu, takıma da çok faydalı. Ama son gösterdiği davranıştan ötürü böyle bir karar aldık ve A2 ile antrenmanlara çıkıyor. Yasin takımın dengesini sağlayan isimlerden biri. Koşan ve mücadele eden, takım oyuncusu olmaya çalışan bir futbolcu.



Pazartesi Yasin ile görüştüm ama konuşulanlar onunla benim aramda kalacak. Yasin bizim için önemli oyuncu. Medipol Başakşehir maçından sonra yeniden oturup konuşacağız ve kararımızı vereceğiz."