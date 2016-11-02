T24 LogoT24 Logo
Spor

Riekerink: Yasin iyi futbolcu ama benim için takım önemli

Galatasaray teknik direktörü Riekerink, Yasin Öztekin'in iyi bir oyuncu olduğunu ancak son dönemlerde gösterdiği tavırlardan ötürü kadro dışı bırakıldığını söyledi

02 Kasım 2016 18:02

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçının basın toplantısında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Riekerink, şunları söyledi: “Bireyler hiçbir zaman takımın üzerine geçmemeli. Benim için takım çok önemli. Belli kurallar koyup, kuralları uygulama çok önemli.

27 futbolcunun olduğu bir takımın başındayım. Mutlaka problemler olacaktır. Yasin iyi bir oyuncu, takıma da çok faydalı. Ama son gösterdiği davranıştan ötürü böyle bir karar aldık ve A2 ile antrenmanlara çıkıyor. Yasin takımın dengesini sağlayan isimlerden biri. Koşan ve mücadele eden, takım oyuncusu olmaya çalışan bir futbolcu.

Pazartesi Yasin ile görüştüm ama konuşulanlar onunla benim aramda kalacak. Yasin bizim için önemli oyuncu. Medipol Başakşehir maçından sonra yeniden oturup konuşacağız ve kararımızı vereceğiz."

ETİKETLER

Yasin ÖztekinJan Olde Rikerinkkadro dışı

İlgili Haberler

Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı

Adanaspor maçında oyundan alınan Yasin Öztekin, A2 takımıyla çalışacak

"Çaycı olamayacak Levent Nazifoğlu kadro dışı kararı vermiş"

Hıncal Uluç, Yasin Öztekin'in kadro dışı bırakılmasının yanlış olduğunu savundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24