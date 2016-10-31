Galatasaray'ın 1-0'lık Adanaspor galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada, oyundan alındığı için formasını yere atan ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'e bazı ifadelerde bulunan Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı.

Milli futbolcu için Galatasaray yönetimi, yapılacak yönetim kurulu toplantısında konuyu görüşerek oyuncuya disiplinsiz davranışlarından dolayı para cezası verecek.



Yasin, yapılan antrenmanda yer almazken, çalışmalarına A2 takımı ile devam etmesi kararlaştırıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alınan Yasin, formasını çıkararak soyunma odasına doğru gitmeye kalkmış ancak sonra yedek kulübesine yönelerek sinirli tavırlarıyla dikkat çekmişti.