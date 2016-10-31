Ayhan Akman, Riekerink'e söylenen Yasin'in üstüne yürüdü

Adanaspor maçında oyundan alınan Galatasaraylı Yasin Öztekin hem formasını yere attı hem de Jan Olde Riekerink'e söylendi. Yasin para cezası aldı, kadro dışı kararı da yakın

Hamza Hamzaoğlu döneminde, 14 Mart 2015 tarihinde oynanan Başakşehir maçında benzer bir olaya imza atan yıldız oyuncuya büyük ceza gelmesi bekleniyor. Tam 100 bin Euro para cezası verilen Yasin'in kadro dışı kalma ihtimali de masada.

70. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bırakan Yasin Öztekin bu duruma çok sinirlenirken kendisini kenara alan teknik direktör Riekerink'e söylendi.



Yıldız oyuncu önce soyunma odasına yönelse de sonra bundan vazgeçti. Başarı oyuncu formasını çıkardı ve hışımla yere attı; ardından kulübeyi iki kez yumrukladı, yere attığı formasını da geri aldı.

Ayhan Akman, Yasin'in üstüne yürüdü

Ancak asıl herkesi sinirlendiren olay Bruma'nın golünden sonra oldu. Riekerink'e sert sözler söyleyen Yasin, Bruma'nın 71. dakikada attığı gole sevinmek yerine oturduğu yerden Hollandalı teknik adama söylenmeye devam edince Ayhan Akman kendini tutamadı.



Akman, Yasin'in üzerine yürüyerek "Yeter artık" dedi ve yıldız oyuncuya gösterdi. Akman'ı, Orhan Atik ve Mert Çetin sakinleştirdi.