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Spor

"Çaycı olamayacak Levent Nazifoğlu kadro dışı kararı vermiş"

Hıncal Uluç, Yasin Öztekin'in kadro dışı bırakılmasının yanlış olduğunu savundu

02 Kasım 2016 15:56

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Adanaspor maçındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin için verilen karara yönelik olarak, "Galatasaray'da çaycı olamayacak Futbol Sorumlusu Levent Nazifoğlu, popülizm uğruna kapılmış ve tek başına "Süresiz Kadro dışı" kararı vermiş." ifadelerini kullandı. 

Hıncal Uluç'un "Yasin'i öldürmek" başlıklı yazısı şöyle: 

Yasin'i öldürmek

"Niye hep ben kenara alınıyorum?. Maça ilk 11'de başlıyorum, gözüm kenarda, beni ne zaman alacaklar, diye?."
Bunları söyleyen Yasin!.. Haksız mı?.

Gözü kenarda olanın futbol oynaması mümkün mü?. Bir yanda "Hata yaparsam" korkusu.. Öte yanda her fırsatta kendini ispatlama arzusu..

Yasin gibi, son yılların en yetenekli gencinin, en eleştirilen yanı, bireyselliğinin sebebi bu değil mi?.
Karara bakar mısınız?.

Süresiz kadro dışı.. Galatasaray'a yıllardır en büyük hainliği yapan o ünlü taraftar grubunun sosyal medyayı kullanarak yaptığı linçe, Galatasaray'da çaycı olamayacak Futbol Sorumlusu Levent (Sen kimsin) Nazifoğlu, popülizm uğruna kapılmış ve tek başına "Süresiz Kadro dışı" kararı vermiş. Yönetim de ertesi gün onaylamış, bakar mısınız, Galatasaray'ı kimler nasıl yönetiyor..

Haa pardon, bir de "Florya'daki Hayalet" Alp Yalman var..
İşler iyi giderse "Ben yaptım" diye kasılmak, gitmezse "Ben hiç yoktum ki" demek için susuyor ve saklanıyor olmalı..
Hey Koca Alp Yalman hey!. Hem kendini, hem Galatasaray'ı düşürdüğün durumlara bak da iftihar et!.

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Yasin ÖztekinLevent NazifoğluHıncal UluçGalatasaray

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