Fatih Altaylı: Levent Nazifoğlu'na Türkçe öğretsinler, Galatasaray'ı bu vatandaş temsil edemez

Gazeteci Fatih Altaylı, Dursun Özbek yönetiminde yer alan Levent Nazifoğlu'nun Türkçe öğrenmesi gerektiğini belirterek, "Galatasaray'ı bu vatandaş temsil edemez kardeşim! " ifadelerini kullandı.

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan Spor Saati programının yorumcusu Fatih Altaylı çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Gülen'in bankasından kredi çekip, yalı alanlar belli"

Altaylı'nın açıklamalarından satır başları şöyle: "Aziz Yıldırım'ın sözlerine 6222'ye aykırı söylemler var. Medyaya cevap verebilirsin ama Bir spor adamının "Sokağa çıkartmam" demesi bir tehdit. Bu iş karşılıklı dava konusu. Tarif ettiği kişiler belli. Fethullah Gülen'in kontrolündeki bir bankadan kredi çekip yalı alanlar belli. Tehdide tehdit sallamışlar, çirkin şeyler."

"Bu sene oynanacak olan derbide Galatasaraylı taraftarlar "Aziz Başkan istifa etme" diye beste söyleyecekler. Galatasaraylı taraftarlar Aziz Yıldırım'ın istifa etmesini istemiyor."



Altaylı, Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin Riva ve Florya'nın satışı için kongreden onay alması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Başkan '230 milyon dolar borcumuz, yıllık 40 milyon dolar faiz var' diyor. Demekki Galatasaray her yıl yüzde 20 dolar bazında faiz ödüyor. Böyle bir faiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Demekki Galatasaray riskli görünüyor ve bu kadar faizle borçlanıyor. 10 sene sonra borç katlanacaktı. Bunun yapılması gerekiyordu ve doğru oldu. Başkan bu sözleşmeyi nakde çevireceğim dedi. Hangi koşullarda çevirecek. Mutlaka bir ekip kuracaktır."

"İnan Kıraç balonu patladı"

"Burada başka önemli bir şey var. Benim yıllardır söylediğim bir şey bu kongrede kabak gibi ortaya çıktı. Ben yıllardır 'İnan Kıraç'ın Galatasaray'da hiçbir etkinliği yoktur' dedim. Başkanları falan belirler diye palavra vardı. Bu kongrede de "Hayır diyeceğim" dedi. Ne oldu? İnan Kıraç balonun patladığı kongre budur. İnan Kıraç'ın kongrede hiçbir etkinliği yoktur diye yıllarca söyledim."



"Galatasaray'ın Adnan Öztürk gibi isimlere dikkat etmesi lazım. Bunlar Galatasaray'ı küçük düşürüyorlar. Böyle bir Galatasaraylılık yok. Disiplin kurulunun ceza vermesi lazım. Ayıptır, ekonomi kanallara çıkıp Galatasaray'ın arazisi para etmez, değeri yok diyemezsin."

"Levent Nazifoğlu'na Türkçe öğretsinler"

Altaylı, Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun açıklamalarını yorumlarken, Galatasaraylı yönetici hakkında da: "Benim Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'ndan bir ricam var. Bu zat-ı muhteremi nereden bulduysa, herhalde Ergun Gürsoy tarafından kendisine önerildi diye düşünüyorum. Veya Ali Gürsoy mu bilmiyorum. Türkçe konuşmasını öğretsinler. Çünkü ne dediğini ben tek kelime anlamadım.

Galatasaray'ın yönetiminde ekran önüne çıkanların suratlarına baktığın zaman bir problem var ortada. Galatasaray'ı bu vatandaş temsil edemez kardeşim! Bu kişiyi Dursun Özbek, cikletten çıkarır gibi getirip Sportif AŞ'nin başına getirmiş olabilir ama bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi değil. Seçilmiş değil, başkan tarafından oraya atanmış vatandaş. Kalkıp da Galatasaray yönetimi adına konuşamaz. Ayrıca da bu vatandaşın konuşmaması lazım. Konuşamıyor çünkü, ne dediğini kimse anlamıyor.

"Yönetimin Riva-Florya'dan gelecek parayı çarçur etmesinden korkuyorum"

Ama söylediğinden çıkardığım şu; çok tehlikeli bir durum var, bizim eleştirdiğimiz durumun başında gelen. 'Burası satılmazsa Galatasaray maaş ödeyemezdi.' Bu satıştan dolayı Galatasaray'ın kasasına yarın para girmeyecek ki. Eğer böyle bir şey planlıyorlarsa bu başka bir tehlikeyi işaret eder. Yani demek ki bu anlaşmayı garip şartlarda çok nakde döndürüp bunu çarçur etme ihtimallerinden korkuyorum ben. Bu laflar 'biz bu satışı hemen paraya çevirip bunu futbolculara dağıtacağız. Borçları kapatmaktan bahsetmiyoruz' demek. Bu tehlikeli. Ne dediğini bilmeyen, yönetme erkine sahip olmayan, Galatasaray genel kurulu tarafından da seçilmemiş birinin böyle şeyler söylüyor olması benim tüylerimi diken diken ediyor. Bu vatandaşın da içinde bulunduğu bir yönetim kurulu listesi Galatasaray seçimlerinde aday oldu.



Rakiplerinin 10'da 1'i kadar, 300 oy mu ne aldılar. Şimdi sen Galatasaray genel kurulundan 300 oy almış, başında başkan ve yönetimi dahil 300 oy almış. Demek ki bu kişiyi destekleyen 30 kişi bile yok. Bu kişiyi getirip Galatasaray adına bir yere koyuyorsun, sonra onun konuşmasıyla Galatasaray'ı sıkıntıya sokmasına imkan veriyorsun. Dursun Özbek'in buna bir 'istop' demesi lazım."