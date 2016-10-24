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Ekonomi

Florya-Riva onayı, Galatasaray'ın hisselerini yüzde 12 yükseltti

Cuma gününü 33.06'dan tamamlayan Galatasaray hisseleri, haftaya 37.00 liradan başladı

24 Ekim 2016 13:18

Cuma günü kapanışına göre yüzde 12 yükselişle haftaya başlayan Galatasaray hisseleri, yatırımcısına yıl başından bu yana ise yüzde 105 kazandırdı.

Galatasaray Kulübü'nün cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek yönetiminin, Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik projelerle ilgili yetki alması, hisse fiyatının haftaya sert yükselişle başlamasını sağladı.

Cuma gününü 33,06 TL'den tamamlayan Galatasaray hisselerinin fiyatı, yeni haftaya yüzde 11,9 artışla 37,00 TL'den başladı.

Galatasaray futbol takımının Spor Toto Süper Lig'inde haftayı mağlubiyetle tamamlamasına karşın, Riva ve Florya arazilerine ilişkin proje ile gelirlerinin önemli ölçüde artacağı beklentilerinin Galatasaray pay piyasasında alımların güçlenmesine neden olduğu belirtiliyor.

Saat 09.50 itibarıyla cuma günü kapanışına göre yüzde 9 yükselişle 35,96'TL'de dengelenen Galatasaray hisseleri, yatırımcısına ekim ayında yüzde 12, yıl başından bu yana ise yüzde 105 kazandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketleri de haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Şu dakikalarda Beşiktaş Futbol AŞ yüzde 0,7, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 0,4 değer kazandı. Süper Lig'de Galatasaray futbol takımını mağlup eden Trabzonspor'un hisseleri ise yüzde 1,7 yükseliş kaydetti.

Galatasaray'ın toplam piyasa değeri Florya ve Riva projelerine ilişkin beklentilerle bir günde 65 milyon lira artarken, geçen yıl sonuna göre ise yaklaşık 400 milyon lira yükseldiği hesaplandı.

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