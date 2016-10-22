Riva-Florya'nın satışı için onay çıktı

Galatasaray Kulübü'nün mali darboğazdan çıkabilmesi için hazırlanan Riva ve Florya projelerinin oylandığı olağanüstü genel kurulunda satış için onay çıktı.

Genel kurula yönetim tam kadro katılırken, eski başkanlardan Selahattin Beyazıt, Alp Yalman ve Faruk Süren ile kulübün duayen isimlerinden İnan Kıraç da hazır bulundu. Kongreye bin 200'ün üzerinde genel kurul üyesi katıldı.

Organizasyonun başlangıcında kongre divan başkanı olarak İrfan Aktar seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul başladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Genel Kurul'da katılımcılara hitap ederek, değerlendirilmek üzere yetki istediği Riva ve Florya projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Maslak'ta bulunan UNIQ İstanbul Gösteri Merkezi'de gerçekleştirilen kongrenin ilk bölümünde kürsüye gelen Dursun Özbek, kulüp tarihinin en önemli genel kurullarından birini yaptıklarını söyledi. Bu kongrede kulüp için çok hayati kararların alınması gerektiğini dile getiren Özbek "Mali sıkıntı çerçevesinde çıkış aradığımız ve uzun süredir çalıştığımız bir projeyi onayınıza sunacağız. En önemlisi Riva'daki arazimiz. Geçmişte muhtelif çalışmalar yapılmış. Üzerinde sadece ot biten bir arazinin Galatasaray'a faydasının olmadığı düşüncesindeydim. Bu projeyi illa ki bir sonuca götürmek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Riva Projesi'nde yeşil alan ve okul alanları olarak Beykoz Belediyesine terk edilmiş yerlerin de tekrar kendi kullanımlarına alındığına dikkati çeken Özbek, buraya okul ile spor akademisini kendilerinin kuracağını aktardı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin üzerinde bulunduğu arazinin tapu paylaşımına değinen başkan Özbek, buranın artık ihtiyaçları da karşılamadığını vurgulayarak, hem Türk Telekom Arena'ya yakın yeni bir tesis arazisine kavuşacaklarını hem de önemli bir gelir elde edeceklerini paylaştı.

Dursun Özbek: Borç her sene artıyor

Dursun Özbek, kulübün 1,5 milyar lira borcu bulunduğunu ve bankalara olan borç miktarının 235 milyon dolar seviyesinde olduğunu tekrarlayarak, şunları söyledi:

"Borç her sene artıyor. Her yıl 120 milyon lira civarında faiz ve kur farkı gideri oluyor. Son 5 yılda 500 milyon lira bu şekilde ödeme yapılmış. 5 yılda bir Riva elden gidiyor. Bu gidişin durması lazım. Elimizdeki mevcut değerlerin geliştirilmesi, yeni kaynaklar oluşturulması lazım. Geçmişteki yönetim tarzının sonucu olarak tüm gelirler 2020 yılına kadar temlikli. Şu basit hesabı yapmamız lazım; kur farkı ve faizden kurtulduğumuzda, Galatasaray mali açıdan kimseye bağlı olmayacaktır. Bir yıldır çalışıyoruz ve projemizi bugün huzurunuza getirdik. Benim birinci görevim, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanması. Bana çok değerli bir emanet verdiniz. Yolun sonuna geldik. Buradan çıkış projelerimizi beraber yapalım ve destekleyelim."

Mevcut gayrimenkullerin değerlerini daha yukarılara çekmek suretiyle, kulüp gelirini en üst seviyeye çekmeye çalıştıklarını belirten başkan Özbek, son derece dikkatli hareket ettiklerini ve yerlerine konulacak yeni gayrimenkuller için de çalışmaları olduğunu anlattı.

Üyelere bir görsel sunum da yapan Dursun Özbek, Riva için 2023 yılına kadar 300 milyon dolar, Florya için de 2019 yılına kadar 200 milyon dolar gelir beklentileri olduğunu ifade etti. Özbek'in konuşmasının ardından, Riva ve Florya projeleriyle ilgili Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile yapılan protokolüincelemek üzere kurulan bağımsız komisyonun başkanı Doğan Hasol, hazırladıkları raporu üyelere okudu. Öte yandan, genel kurula katılımcı sayısının, Özbek'in konuşması öncesinde 665 kişiye ulaştığı açıklandı.

Kongrede 3 ayrı önerge sunuldu

Kongrede 3 ayrı önerge sunuldu. Riva ve Florya'daki gayrimenkuller için istenen yetkinin, her bir arazi için ayrı ayrı yapılması yönündeki önerge, kulüp tüzüğünün olağanüstü genel kurullarla ilgili bölümüne aykırı olduğu gerekçesiyle divan başkanı İrfan Aktar tarafından görüşmeye alınmadı.

Senelik 40 milyon Euro'yu bulan faizden kurtulmak isteyen yönetim, gelecek parayı bankalara ödemeyi garanti ediyor. Ancak camia ikiye bölünmüş durumda.

Bunun nedeni de ortada dönen rakamlar. Başkan Özbek iki proje için 500 milyon dolar gelir elde edileceğini işaret ederken, ön anlaşmanın yapıldığı Emlak Konut ise "En az 500 milyon TL" diyor.



Açıklanan rakamlar arasında 3 kat fark bulununca tartışmalar da beraberinde geliyor. Riva için oluşturulan komisyonun biçtiği 124 milyon dolarlık değer, camiada tartışmaları iyice ateşlemiş görünüyor.

Divan Başkanı İrfan Aktar, Doğan Hasol, Firuz Soyuer, Emre Aykar, Mehmet Dedeoğlu, Ömer İsmail Tanrıöver, Erden Timur'un yer aldığı komisyonun bu yıl Riva'nın değerini 124 milyon dolar olarak belirmesi ortamı gerdi.

2008'de 176 milyon dolar değer biçilmişti şimdi 155!

Çünkü imarı alınmış ve 3. köprüye yakın olan bu arazinin değeri, gayri menkul uzmanları tarafından 300 milyon dolar olarak gösteriliyor.

İngiliz CBRE, 2008'de Riva'ya 176 milyon dolar değer biçmişti. Daha önce alınan yüklü kredi karşılığında teminat olarak gösterilen Riva için o dönemde ortaya konulan değer 155 milyon dolardı.



Bankanın değeri düşük göstermesine karşın ortaya çıkan rakam bugünden yine yüksek. Kafa karıştıran olay ise 8 yılda burasının nasıl değer kaybettiği.